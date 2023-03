Jetzt ist es also offiziell: Red-Bull Erbe Mark Mateschitz und 'Let's Dance'-Moderatorin Victoria Swarovski sind im Liebesglück.

Nach der Trennung von Ehemann Werner Mürz ist Moderatorin Victoria Swarovski wieder auf Wolke sieben. Gemeinsam mit Mark Mateschitz bestätigten die beiden frisch verliebten ihre Liebe. Beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel im Jänner haben sich die beiden wohl kennengelernt.

In der neuesten Ausgabe der "Bunte", die ab 9. März erhältlich ist, gibt es ein umfassendes Liebes-Update des neuen Power-Couples. Spekulationen rundum eine mögliche Beziehung der beiden gab es schon länger. Zuletzt zeigte sich Swarovski auf Instagram mit einer Red-Bull-Dose in der Hand, was viele bereits als Liebes-Beweis ansahen.

Auch wenn erst in Kitzbühel die ersten Funken geflogen sind, sollen sich die Turteltäubchen bereits vorher schon gekannt haben, sogar in einem ähnlichen Freundeskreis verankert sein. Nach der Trennung von ihrem Ehemann, soll Mark auch nicht lange gezögert haben, um sie auf ein Date einzuladen.