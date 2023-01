Kampf sie am Leben zu erhalten: Lisa Marie Presley wurde nach Herzstillstand mehrfach wiederbelebt

Am Donnerstag wurde die 54-Jährige ins West Hills Hospital and Medical Center gebracht, wo uns mitgeteilt wurde, dass ihr Herz noch mehrmals stehen blieb.

Unseren Quellen zufolge war ihr Zustand vor ihrem Tod „kritisch“.

Außerdem wurde uns mitgeteilt, dass am Ort ihres medizinischen Notfalls, der sich in ihrem Wohnsitz in Calabasas, Kalifornien, ereignete, anscheinend keine Medikamente vorhanden waren.

Eine offizielle Todesursache soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden.

Früher am Tag antworteten Rettungskräfte auf einen Anruf, der einen möglichen Herzstillstand meldete.

Bei der Ankunft führten Sanitäter eine HLW an dem Singer-Songwriter durch, der offenbar seit dem Morgen über Bauchschmerzen geklagt hatte, und verabreichten Adrenalin, berichtete TMZ.

Die Verkaufsstelle behauptete, dass Ersthelfer einen Puls finden konnten, bevor sie Presley ins Krankenhaus brachten.