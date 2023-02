Liebes-Aus bei Megan Fox und MGK?

Liebes-Aus bei Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32)? Seit 2020 gelten die Schauspielerin und der Musiker als DAS Traumpaar, letztes Jahr im Januar folgte sogar die Verlobung. Doch jetzt soll alles aus sein. Zumindest deutet im Netz aktuell alles darauf hin.

Denn nicht nur entfolgte Megan Fox ihren Verlobten Machine Gun Kelly auf Instagram, auch postet sie nun eine mysteriöse Nachricht über Unehrlichkeit. In einem Video erkennt man einen Brief, welcher in ein Feuer geworfen wird, dazu zitiert Fox einen Beyoncé-Song, welcher von Betrug handelt.

Diesen berüchtigten Instagram-Auftritt löschte die Schauspielerin allerdings nur wenige Stunden später wieder.

Nun alles Aus?

Eigentlich zeigt sich das Traumpaar seit der Bekanntgabe seiner Beziehung verliebt wie am ersten Tag. Dabei trugen sie sogar stets das Blut des jeweils anderen in einer Ampulle als Kette um den Hals.

Mittlerweile spekulieren Fans allerdings, was wohl zwischen den eigentlichen Turteltäubchen vorgefallen sein mag. Während ein Großteil von Megans Instagram-Followern von einem Seitensprung von Machine Gun Kelly ausgeht, nennt das "People"-Magazine einen ganz anderen Grund. Das Paar soll am Wochenende wohl einen heftigen Streit gehabt haben, weshalb es auch zu der Instagram-Löschung kam.

Ein Insider packt aus

Ein Insider behauptet sogar, Megan Fox soll wohl ihren Verlobungsring abgelegt haben. Offiziell sei die Verlobung aber noch nicht aufgelöst.

Quelle: oe24