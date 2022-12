Liebes-Outing: Sie ist Sidos neue Freundin

Hat Rapper Sido (42) eine neue Freundin? Seit der Trennung von seiner Ex-Frau Charlotte Würdig (44) Angang des Jahres kursieren Gerüchte er könne die Moderatorin Georgina Stumpf (33) daten.

Bei seiner Weihnachtsshow in der Berliner Columbiahalle wurden die Zuschauer Zeugen eines besonderen Moments. Sido holte eine brünette Frau auf die Bühne. Zuerst tanzten die beiden innig und am Ende Ende gab es dann auch noch einen Kuss. Den Fans ist schnell klar, dass es sich bei der Dame um Georgina Stumpf handelt. In ihrer Instagram-Story teilt Georgina jetzt ein Foto von der Szene.

Die ersten Gerüchte, dass die beiden sein könnten, kamen bereits im Juni auf. Nun scheint Sido seine neue Liebe offiziell zu machen. Kennengelernt haben sie sich Sido und Georgina bereit 2020 bei der Webshow "Angel Camp".