Heute morgen war es endlich soweit: Der zweite Teil der "Harry und Meghan"-Doku ist auf Netflix erschienen. Persönliche Angriffe gegen einzelne Royals blieben in den ersten drei Folgen aus, doch das könnte sich nun ändern.

Netflix veröffentlichte heute drei weitere Folgen von „Harry & Meghan“

Donnerstag, 15. Dezember 2022: Das Streaming-Portal Netflix will heute den zweiten Teil seiner mit Spannung erwarteten Doku-Serie „Harry & Meghan“ veröffentlichen. In drei weiteren Episoden wollen Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) darin erzählen, wie sie ihren Abgang aus dem britischen Königshaus erlebt haben.

Die ersten drei Folgen vom vergangenen Donnerstag sahen in den ersten vier Tagen (bis Sonntag) weltweit mehr als 28 Millionen Haushalte (81,55 Millionen gestreamte Stunden geteilt durch 2,9 Stunden Dauer, wie Netflix vorrechnete).

In den vor einer Woche veröffentlichten ersten drei Folgen hatte das Paar scharf gegen die britische Boulevardpresse ausgeteilt und auch den Umgang des Königshauses mit Großbritanniens Kolonialgeschichte kritisiert. Persönliche Attacken gegen einzelne Royals blieben jedoch anders als befürchtet aus - dies könnte sich im zweiten Teil der Doku ändern.

Am Mittwoch sorgte ein neuer Trailer für Aufsehen: Darin werden Vorwürfe laut, dass das Königshaus immer wieder negative Geschichten über Meghan an die Presse weitergegeben habe, um von Schlagzeilen über andere Royals abzulenken.

„Eine Geschichte über jemanden in der Familie tauchte für eine Minute auf, und sie ließen das irgendwie verschwinden“, sagt die Herzogin in dem etwa einminütigen Video. Eine von Netflix als Freundin Meghans beschriebene Frau beschreibt die Amerikanerin als „Sündenbock für den Palast2, die geopfert worden sei, um andere negative Geschichten zu verhindern.

Im vergangenen Jahr hatten Harry und Meghan bereits in einem aufsehenerregenden Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey dem Palast Rassismus und Mangel an Unterstützung vorgeworfen.

Die Produzentin war anfangs skeptisch, bis Harry und Meghan ihr private Videos schickten

Neben all den Vorwürfen, die gegenüber Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) laut werden, darf man eine Sache nicht vergessen: Ihre Netflix-Doku ist extrem erfolgreich. So erfolgreich, dass sie sogar die Hitserie „The Crown“ in den Schatten stellt.

Die Lorbeeren darf zum großen Teil sie sich einheimsen: Regisseurin Liz Garbus (52). Dass sie ihren Job drauf hat, hat sie allerdings nicht erst bei diesem Projekt bewiesen. Blickt man auf ihre Vita, so stellt man schnell fest, dass sie in ihrer Laufbahn zahlreiche Preise absahnte und sogar zwei Mal für den Oscar nominiert wurde – 1999 für „Die Farm“, 2016 für „What Happened, Miss Simone“, jeweils in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“.

Auch interessant: Garbus stand dem Filmprojekt am Anfang skeptisch gegenüber, hatte sie doch nicht wirklich etwas mit den Royals zutun. Ihre Meinung änderte sich aber schlagartig, als Harry und Meghan ihr 15 Stunden privates Videomaterial zuschickten.

Material aus der Zeit, in der das Paar beschloss, England und der Monarchie den Rücken zuzukehren. „Es ist sehr persönlich und unfassbar kraftvoll“, sagte Garbus über die Aufnahmen. „Es hat mich auch in meiner Entscheidung bestärkt, herauszufinden, wie es zu diesem historischen Umbruch kam.“ Das Ergebnis gibt es morgen (15. Dezember) auf Netflix.

Teil Zwei der Doku

In Folge 4 geht es um Harrys und Meghans Hochzeit, welche zu einem großen Erfolg wurde. Doch mit dieser zunehmenden Popularität fordern interne Konflikte und die Medienberichterstattung ihren Tribut.

Harry verrät in dieser Folge, was er vor dem Altar dachte:„Was dachten Sie, als Meghan (in der Kirche) auf Sie zukam?“, wird Harry gefragt. „Seht her, ich bin ein Glückspilz“, antwortet der Prinz strahlend.

Harry erzählt auch: „Es gab da diese Erwartungen als Dianas Junge. Er muss eine große Hochzeit feiern. William hat schon abgeliefert, jetzt müssen wir schauen, dass Harry nachliefert. Dann ist die Sache erledigt.“

Dann gibt es auch noch Insights zur Musikauswahl bei ihrer Hochzeit: Harry suchte das Lied für Meghans Gang zum Altar aus, Charles half bei der Wahl des Orchesters.

Auch Meghan erzählt, wie sie sich an ihrem großen Tag gefühlt hat: „Am Tag unserer Hochzeit war ich unglaublich ruhig. Heute frage ich mich, wie ich so ruhig sein konnte. Ich wollte nur eine Mimosa, ein Croissant und das Lied 'Going to the Chapel' hören. Und das gönnte ich mir.“

Weiter geht es mit Meghans erstem offiziellen öffentlichen Auftritt mit der Queen. „Es war wirklich toll mit ihr“, schwärmt Meghan. „Als wir zwischen den Terminen ins Auto stiegen, legte sie mir eine Decke über die Knie. Und als wir da in diesem Auto mit der Decke saßen, dachte ich mir: 'Ich sehe und respektiere, dass sie die Queen ist. Aber jetzt gerade bin ich einfach so froh über diese Großmutterfigur'.“

„Was uns schon sehr früh verbunden hat, war, dass du schon immer Vater sein wolltest – und ich schon immer Mutter“

Daran erinnert sich Meghan. Sie hätten sogar ein Tagebuch angefangen, als sie schwanger wurden. „Liebes Baby, wir freuen uns, dich kennenzulernen.“ Auch Schlagzeilen aus der Presse wurden da reingeklebt. Während der Schwangerschafts-Verkündung waren die beiden in Australien.

Die gemeinsame Freundin Lucy Fraser erscheint im Bild und sagt: „Ich glaube, Australien war ein echter Wendepunkt, weil sie so beliebt waren bei der Bevölkerung. Im Palast fühlte man sich dadurch unglaublich bedroht.“

Harry fährt fort: „Das Problem ist, wenn man einheiratet, sollte man eigentlich nur eine Nebenrolle spielen. Wenn man das Rampenlicht stiehlt oder besser ist als die, die dafür geboren wurden, nervt das die Leute und verschiebt die Balance.“

Teaser Folge 5 und 6

In Folge 5 soll es um persönliche Briefe der Familie gehen, welche den Medien zugespielt wurden. Daraufhin treffen Harry & Meghan eine große Entscheidung und die Online-Kampagnen werden immer gehässiger.

In Folge 6 geht es Anfangs darum, dass das Paar in Kalifornien bei einem Freund unterkommt und trotz aller schmerzlichen Verluste und juristischer Auseinandersetzungen ihren eigenen Weg geht.

Wir sind gespannt wie es weiter geht.