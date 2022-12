Micaela Schäfer ist seit ihrer Teilnahme an Promi Big Brother wieder ein Trash-Star. Jetzt setzt sie dem Trash die Krone auf und versucht sich als Sängerin.

Schäfer veröffentlicht in den nächsten Tagen ihren Song „Hallo lieber Weihnachtsmann“ – wie sie meint „einen sehr erotischen Weihnachts-Song“.

Bekleidet mit einem extrem knappen Weihnachtsfrauen-Kostüm flirtet Micaela im Video zu dem Song den Weihnachtsmann an: „Weihnachtsmann, nun zir dich nicht. Ich bin doch nur ne Frau, die einfach auch mal wissen will, was ein Weihnachtsmann so braucht.“ Und dann ziemlich direkt: „Packst du auch mal deine Rute aus, wenn Frau sich nicht benimmt?“