Gerade erst wieder auf freiem Fuß hat Ex-Tennis-Ass Boris Becker auch schon wieder einen ersten Job gefunden.

Boris Becker (55) wurde erst vor rund einem Monat aus dem Gefängnis in England entlassen, nun hat er auch schon wieder einen Job und wird für uns die Australien Open (16. bis 29. Januar) analysieren, wie die "Bild"-Zeitung erfuhr. Demnach wird er für Eurosport die hochkarätigen Spiele kommentieren und seine Expertise abgeben. Allerdings soll er nicht vor Ort in Melbourne sein, sondern in einem Studio des Senders in Deutschland.

Gemeinsam mit Matthias Stach (60) wird Boris Becker jeden Tag das Top-Spiel des Tages in der Sendung "Matchball Becker " analysieren, wie die "Bild" berichtet. Schon vor seinem Antritt ins Gefängnis war Becker als Eurosport-Experte tätig und war dort äußerst beliebt.