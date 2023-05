Neue Liebe: Florian Silbereisen ist wieder vergeben

Tina Turners letzter Kampf: Rock-Ikone mit 83 Jahren verstorben

Mit Hits wie ''We Don't Need Another Her'' rockte sich Tina Turner in die Herzen eines Millionenpublikums. Als ''Queen of Rock 'n' Roll'' machte sie einst Furore, doch die letzten Jahrzehnte lebte sie abgeschieden in der Schweiz am Zürichsee. Dort ist sie nun gestorben.