So schnell ändert sich das Schicksal: Anfang letzter Woche saß Boris Becker noch wegen Insolvenz-Betrugs im Gefängnis. Jetzt schwimmt der Ex-Tennis-Star plötzlich wieder im Geld: Für sein erstes TV-Interview am kommenden Dienstag auf Sat 1 erhält Becker sage und schreibe 515.000 Euro.

Weitere TV-Deals für mehr als eine Million (!) Euro sollen bereits vereinbart sein. Gleichzeitig berichten englische Zeitungen, dass Becker den englischen Insolvenzbehörden angeblich "nur" noch 380.000 Pfund (435.000 Euro) schuldig ist. Er könnte also alle seine Insolvenz-Schulden allein mit seiner Sat 1-Gage zurück zahlen. Da die Zahlung an die englischen Behörden aber erst mit einiger Frist im nächsten Jahr fällig ist, kann Becker das Sat 1-Geld völlig legal auch privat behalten - und wieder im Luxus-Stil leben.

Spannende Frage: Wo ist Boris Becker? Vermutlich in einem Frankfurter Hotel

Die derzeit spannendste Frage lautet: Wo hält sich Boris Becker derzeit versteckt - denn noch hat ihn niemand in Deutschland gesehen. Sein Privatflieger aus London landete jedenfalls unerkannt in Frankfurt. Dort dürfte Boris die ersten Tage in einem Hotel eines seiner besten Freunde verbringen. Dort dürfte mittlerweile auch seine neue Freundin Lilian mit ihm gemeinsam sein.

Wie lange Boris in diesem Hotel-Versteck bleibt, ist ungewiss. Einige Quellen behaupten, für ihn stünde "eine kleine Villa" in München bereit. Weihnachten will Becker mit seiner Mutter verbringen - allerdings vermutlich nicht in deren Haus in Leimen, weil das von Paparazzi belagert wird. Nach Weihnachten soll dann sein kleiner Sohn Amadeus, der mit seiner Mama in London lebt, zu Boris nach Deutschland einfliegen. Denn Boris darf mindestens zwei Jahre, laut Gesetz sogar 10 Jahre nicht mehr nach Großbritannien und somit nach London einreisen.