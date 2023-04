Piqué-Drama geht weiter: Shakira wandert mit ihren Söhnen aus Spanien aus

Die kolumbianische Sängerin Shakira ("Waka Waka", "Hips Don't Lie") hat sich mit bewegenden Worten von ihrer Wahlheimat Barcelona verabschiedet.

"Heute beginnen wir ein neues Kapitel", schrieb die 46-Jährige in einem Instagram-Post. Sie habe sich in Barcelona niedergelassen, um ihren Kindern Stabilität zu geben. Diese Stabilität wolle sie nun in einer anderen Ecke der Welt suchen. In Barcelona habe sie gelernt, dass "Freundschaft zweifellos länger währt als Liebe".

Shakira lebte mit ihrer Familie lange Jahre in Barcelona. Bis zum vergangenen Jahr war sie mit Fußballer Gerard Piqué zusammen, der bis zu seinem Karriereende im November 2022 beim FC Barcelona spielte. Nach zwölf Jahren Beziehung trennte sich das Paar im vergangenen Jahr. Piqué soll sie mit der 20 Jahre jüngeren Clara Chia Marti betrogen haben, mit welcher er jetzt auch in einer Beziehung lebt. Der Pop-Superstar und der Fußball-Weltmeister haben zwei gemeinsame Kinder. Eigenen Angaben zufolge lebt die Sängerin seit 2015 ständig in Barcelona.

Shakira mit ihren Söhnen Milan und Sahsa.

Wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung eröffnete eine Richterin in Barcelona im September 2022 formell den Prozess gegen Shakira. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von insgesamt acht Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro gegen Shakira. Die Künstlerin hat wiederholt ihre Unschuld beteuert. Ihr wird vorgeworfen, in den Jahren 2012 bis 2014 insgesamt rund 14,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben.

Quelle: dpa