Andrew Tate, welcher erst kürzlich aufgrund seiner frauenfeindlichen Kommentare Schlagzeilen schlug, wandte sich auf Twitter an Greta Thunberg. Er schrieb: "Ich habe 33 Autos. Mein Bugatti hat einen W16 8.0 Liter quad turbo. Meine ZWEI Ferrari 812 competizione haben 6.5 Liter v12s. Das ist nur der Anfang.” Für die ganze Liste solle ihm Thunberg, welche er damit offensichtlich provozieren wollte, da sie sich aktiv gegen die Klimaerwärmung einsetzt, ihre E-Mail-Adresse zukommen lassen.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg