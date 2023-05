Sky-Moderatorin und Gladbach-Star Hofmann trauern um ihr Baby

Es ist ein Schicksalsschlag, der jeden Elternteil tief ins Mark treffen würde: Nationalspieler Jonas Hofmann und seine Verlobte Laura Winter trauern um ihr Baby.

Die Sky-Moderatorin hatte sich in den letzten Wochen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, und am Dienstag gab sie auf Instagram die traurige Nachricht bekannt.

„Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden“, schrieb Winter. „Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden.“

© Instagram/ @lauramwinter

Schwangerschaft erst im März verkündet

Das Paar hatte erst im März verkündet, dass sie zum ersten Mal Eltern werden würden. Auf Instagram posteten sie ein Foto, auf dem Hofmann seine Verlobte liebevoll umarmte und eine Hand auf ihren Bauch legte. Unter dem Bild stand der Hashtag „unendlich dankbar“.

Doch nun hat sich das Glück in Trauer gewandelt. Das Baby kam offenbar völlig unerwartet und viel zu früh. Die genauen Umstände sind nicht bekannt, und das Paar möchte sich dazu nicht weiter äußern. Die Fans und Follower auf Instagram drücken ihr Mitgefühl aus und wünschen Hofmann und Winter viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Wegen "privater Gründe" bei Training gefehlt

Für den 30-jährigen Fußballer war es in den letzten Wochen sicherlich eine Herausforderung, seine Karriere und seine Verlobte zu vereinbaren. Nach dem Derby gegen Köln hatte er wegen „privater Gründe“ einige Tage beim Training gefehlt, um bei seiner Freundin in München zu sein. In der folgenden Bundesliga-Partie gegen Wolfsburg hatte Hofmann zum ersten Mal auf einen Startelf-Einsatz verzichtet und kam nur in den letzten 21 Minuten aufs Feld.

Es ist schwer vorstellbar, wie sehr Hofmann und Winter jetzt trauern müssen. Aber sie haben auch viele Freunde und Fans, die ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite stehen werden. Die Nachricht von ihrem Schicksalsschlag hat viele Menschen berührt, und die Anteilnahme ist groß. Wir wünschen Hofmann und Winter alles Gute und viel Kraft, um diese schwere Zeit durchzustehen.