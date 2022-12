Am Sonntag war es so weit. Billie Eilish feierte ihren 21. Geburtstag und ließ es dabei ordentlich krachen. Mitfeiernde Gäste waren unter anderem Kendall Jenner, Avril Lavigne, Doja Cat, sowie Hailey und Justin Bieber.

Mit Hits wie "Bad Guy" oder "No Time To Die" wurde Billie Eilish bekannt. Bei ihrem Durchbruch noch zarte 17 Jahre jung, feierte sie diesen Sonntag am 18. Dezember ihren 21. Geburtstag. Den Kuchen gab es jedoch schon am Freitag, wo sie in Los Angeles von ihren Eltern und ihrem Freund live auf der Bühne ihrer Hometown Show überrascht wurde. "Wollt ihr Shots? Gebt mir zwei Tage", kommentierte Eilish das Geschehen scherzhaft und blies die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen aus.

© Instagram

© Instagram

Am Sonntag ging es dann richtig rund. Über mangelnde prominente Gesellschaft kann sich Eilish wohl nicht bescheren. Zu ihrer 21er-Feier kamen Größen wie Justin und Hailey Bieber, Doja Cat, Avril Lavigne und Kendall Jenner. Letztere teilte auf ihrem Instagram-Kanal auch einige Schnappschüsse der Fete.