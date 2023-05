Trauer bei Guido Maria Kretschmer: ''Heute in den Himmel geflogen''

Guido Maria Kretschmer ist in großer Trauer. Am Montag verstarb eine treue Wegbegleiterin des ''Shopping Queen''-Stars.

Der 58-jährige Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist vor allem wegen seiner Kult-Fernsehsendung "Shopping Queen" bekannt. Jetzt wandte sich der Fernsehmoderator via Instagram an seine Fans, um seinen Schmerz zu teilen.

Seine geliebte Hündin Aimeé "ist heute Morgen in den Himmel geflogen", so Kretschmer. "Wir sind unendlich dankbar für die wunderbaren Jahre mit dir und bleiben für immer in tiefer Liebe mit dir verbunden", nimmt der 58-Jährige von einem seiner "Kinder" Abschied. Die Barsoi-Hündin wurde fast 13 Jahre alt. Ihr Name kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie "Geliebte".