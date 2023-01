Bayern-Patzer lässt Konkurrenz hoffen

Ausgerechnet gegen einen der schärfsten Verfolger patzt der FC Bayern München am Freitag beim Frühjahrsauftakt. Der Leader liegt nun nur noch fünf Punkte vor dem SC Freiburg und sechs vor RB Leipzig. Der Kampf um den Meisterteller könnte sich am Samstag noch mehr zuspitzen.

Das neuen Fußball-Jahr in Deutschland hat mit einem Knall begonnen. Im ersten Spiel seit Mitte November ließ ausgerechnet der Tabellenführer am Freitagabend sensationell Punkte liegen. Wichtige Punkte, denn Verfolger Leipzig ließ die Münchner durch ein 1:1 im direkten Duell nicht davonziehen, beschränkte den Rückstand weiter auf sechs Zähler.

Weil Bayern trotz zwischenzeitlicher Führung durch Eric Choupo-Moting zum ersten Mal seit 8. Oktober kein Pflichtspiel gewinnen konnte (2:2 gegen Dortmund), liegt der Rekordmeister plötzlich wieder in Reichweite - vor allem für Freiburg. Denn der aktuelle Tabellenzweite kann am Samstag (15:30 Uhr) mit einem Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg bis auf zwei Punkte an die Bayern heranrücken.

16 Spieltage haben sowohl die Bayern als auch Leipzig absolviert, weitere 18 stehen ihnen noch bevor. Aufgrund des frühen Gangs in die Winterpause wegen der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) ist die zweite Saisonhälfte der deutschen Klubs vollgepackter und intensiver als jemals zuvor. Spätestens jetzt ist wieder alles möglich ...