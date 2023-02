CL-Sensation: Bayern siegen in Paris 1:0

Sensationeller Auswärts-Sieg für Bayern München beim Champions League-Kracher in Paris gegen PSG.

Die Bayern gewinnen nach einem dramatischen und hochklassigen Spiel 1:0.

Die erste Hälfte zeigte bereits, dass die Bayern in Hochform spielten und das Spiel immer mehr unter Kontrolle bekamen - doch es ging mit 0:0 in die Pause.

Gleich nach Beginn der zweiten Hälfte erzielte Coman den Führungstreffer für die Bayern nach einer traumhaften Flanke von Davies. Freilich macht PSG-Millionen-Torwart Donnaruma bei dem Treffer eine äußerst unglückliche Figur.

PSG reagiert auf den Bayern-Treffer sofort und brachte den angeschlagenen Mbappe unter dem Jubel der Fans ins Spiel. Schon wenige Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Mbappe ein Traumtor und damit den vermeintlichen Ausgleich. Doch der Schiri gab nach VAR-Entscheidung Abseits - eine Millimeter-Angelegenheit.

PSG stürmte dann auf das Bayern-Tor, hatte viele Chancen durch Messi, Neymar und Mbappe. Doch Sommer im Bayern-Tor war unüberwindbar.

Fazit: Die Bayern haben einen sensationellen 1:0-Triumph im Hinspiel erzielt und gehen nun mit einer 1:0-Führung ins Rückspiel in München.