Frankfurt-Chaoten greifen Napoli-Fans an - 9 Festnahmen

Unschöne Szenen vor dem Champions-League-Hit am Dienstagabend (21 Uhr). Bereits am Montag gingen Anhänger von Eintracht Frankfurt auf jene des SSC Napoli los. Es gab verletzte und Festnahmen.

Es waren gleich mehrere Auseinandersetzungen, die sich am Montag, einen Tag vor dem Champions-League-Spiel abgespielt hatten. Wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei mitteilte, habe es sich dabei „um Angriffe auf italienische Gästefans durch Anhänger der Frankfurter Risikofanszene“ gehandelt.

Etwa in Sachsenhausen. Vor einem Lokal in der Schweizer Straße schlugen Frankfurt-Chaoten auf Napoli-Fans ein. Einige Stunde zwei Stunden später prügelten an gleicher Stelle rund 20 Angreifer erneut auf drei Napoli-Fans ein. Die Opfer wurden leicht verletzt.

Bei Konrollen von mehreren verdächtige Gruppierungen wurden im Anschluss bei neun Personen gefährliche Gegenstände sichergestellt: Quarzsand-Handschuhe, Sturmhauben, Mundschützer. Diese "Fans" wurden festgenommen, waren jedoch nur kurzfristig in Gewahrsam. Es hagelte Betretungsverbote.

Das Zittern vor weiteren Eskalationen rund um das Spiel ist jedoch groß ...