Frankreich und England im Viertelfinal-Kracher

Weltmeister gegen Weltmeister: Mit Frankreich gegen England steigt am Samstag (20 Uhr) in Katar ein vorgezogenes Finale.

Makellose Bilanz der "Three Lions": Bei Fußball-Weltmeisterschaften sind sie gegen Frankreich noch immer unbesiegt. 1966, beim bislang einzigen WM-Titel Englands, besiegten sie die "Grande Nation" in der Vorrunde 2:0, 1982 ebenfalls in der Vorrunde 3:1. Nach dem Achtelfinal-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen Senegal kommt es nun erstmals zu einem Duell der beiden Fußball-Großmächte in der K.o.-Phase.

Großer Favorit im Viertelfinale ist diesmal aber Titelverteidiger Frankreich - nicht zuletzt dank einer Gala von Kylian Mbappé am Sonntag gegen Polen. Der Superstar schoss sein Team mit einem Doppelpack zum 3:1-Sieg im Achtelfinale. Kollege Olivier Giroud avancierte mit seinem Treffer darüber hinaus zum alleinigen Rekordtorschützen seines Landes (52).

»Sind eine Superbande von Kameraden«

Ihr Coach Didier Deschamps wirkte sichtlich erleichtert und war voll des Lobes für Matchwinner Mbappé: "Das polnische Team war gut aufgestellt, um uns Widerstand zu bieten. Wir haben in der Halbzeit etwas umgestellt. Wenn du Kylian siehst: Mit diesen Fähigkeiten kannst du viele Probleme lösen." Ähnlich euphorisch kommentierte Giroud den Viertelfinaleinzug: "Das Abenteuer geht weiter. Wir sind eine Superbande von Kameraden. Das sieht man auf dem Platz. Der Weg ist noch lang, aber heute werden wir feiern."