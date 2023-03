Alleiniger Weltrekordhalter: Ronaldo mit 197. Länderspiel für Portugal

Cristiano Ronaldo ist nun alleiniger internationaler Fußball-Rekordnationalspieler.

Lissabon (dpa) - Der 38 Jahre alte Superstar bestritt am Donnerstagabend im Qualifikationsspiel zur EM im kommenden Jahr in Deutschland seine 197. Partie für die portugiesische Nationalmannschaft. Ronaldo führte das Team beim Debüt des neuen Trainers Roberto Martínez in Lissabon als Kapitän gegen Liechtenstein auf den Platz. Beim 4:0 (1:0) erzielte Ronaldo zwei Treffer. Zunächst verwandelte er einen Foulelfmeter zum 3:0 (51. Minute) und sorgte wenig später auch für den Endstand (63.).

Ronaldo teilte sich den Weltrekord zuvor noch mit Bader Ahmed Al-Mutawa (196 Länderspiele) aus Kuwait. Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte es in seiner Karriere auf 150 Auswahl-Einsätze gebracht.