Bayern-Chef Kahn Richtung Guardiola: 'Wir werden bereit sein'

Bayern-Chef Oliver Kahn hat sich selbstbewusst zur Kraftprobe mit dem heißen Titelkandidaten Manchester City im Champions-League-Viertelfinale geäußert.

«Manchester City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München. Wir müssen und wir werden für diesen großen Gegner bereit sein», sagte Kahn am Freitag nach der Auslosung in einer vom deutschen Fußball-Meister verbreiteten Reaktion.

«Auf dieses Duell können sich unsere Fans und die Fußball-Fans auf der ganzen Welt freuen», kommentierte Kahn. «Es wird ein Wiedersehen mit Pep Guardiola, mit Erling Haaland, mit guten Bekannten aus der Bundesliga. Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen. Das ist die Herausforderung - und der stellen wir uns gerne.» Die Bayern müssen am 11. oder 12. April zunächst in Manchester antreten.

Quelle: dpa