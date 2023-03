Bayern verlieren Tabellenführung nach zwei Elfmetern

Der FC Bayern München hat vor dem Spitzenspiel gegen Dortmund gegen Leverkusen 1:2 verloren und gab die Tabellenführung aus der Hand.

Berlin. Der FC Bayern München hat die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga an Borussia Dortmund verloren. Der Rekordmeister unterlag am Sonntag durch zwei kuriose Elfmeter nach Videobeweis bei Bayer Leverkusen mit 1:2. Die Bayern-Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic tobten auf der Tribüne. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat nach der dritten Saisonniederlage einen Punkt Rückstand auf Dortmund, das am Samstag mit 6:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen hatte. Damit gehen die Bayern als Verfolger in das Duell mit der Borussia am 1. April.

Joshua Kimmich (22.) brachte die Münchner in Führung. Der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios drehte das Spiel mit zwei verwandelten Foulelfmetern (56., 73.). Schiedsrichter Tobias Stieler hatte dem gefoulten Amine Adli wegen vermeintlicher Schwalben jeweils zunächst Gelb gegeben. Beide Male nahm er die Karte nach Videostudium zurück. Leverkusen ist nun dicht an den Europacup-Plätzen dran.

Zuvor hatte Union Berlin im Duell der unter der Woche im internationalen Geschäft gescheiterten Mannschaften den Anspruch auf die Champions-League-Plätze untermauert. Nach dem 2:0 gegen die vom Oberösterreicher Oliver Glasner trainierte Frankfurter Eintracht kletterten die Berliner mit nunmehr 48 Punkten auf den dritten Platz und distanzierten die auf dem sechsten Platz liegenden Hessen, die bei 40 Zählern halten.

Vor 22.000 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Rani Khedira (53.) und der eingewechselte Kevin Behrens (75.) die Tore für die "Eisernen". Union-Trainer Urs Fischer hatte die angekündigte Rotation mit gleich fünf Spielern vollzogen. Weiterhin musste Fischer ebenso wie sein Frankfurter Kollege Glasner auf den etatmäßigen Kapitän verzichten. Der Österreicher Christopher Trimmel fehlte wie bereits bei der 0:3-Niederlage bei Royale Union Saint Gilloise in der Europa League krankheitsbedingt, Frankfurts Sebastian Rode saß eine Gelbsperre ab.

Beide Mannschaften agierten nach den anstrengenden letzten englischen Wochen zunächst auf Sparflamme, sodass ein richtiger Spielfluss nicht zustande kam. Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren ihre erste Möglichkeit gleich zur Führung durch Khedira nach einem Eckball nutzen. Frankfurt versuchte es mit Einzelaktionen, Behrens fixierte aber eine Viertelstunde vor Schluss den Sieg der Berliner.