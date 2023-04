Bellingham zurück in Startelf - Reus nur auf der Bank

Wieder mit Jude Bellingham in der Startelf tritt Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin an.

Der 19 Jahre alte Engländer, der beim Aus im DFB-Pokal bei RB Leipzig am Mittwoch nur eingewechselt worden war, beginnt an diesem Samstag wieder im Mittelfeld. Kapitän Marco Reus sitzt gegen den direkten Dortmund-Verfolger aus der Hauptstadt zunächst auf der Bank. Marius Wolf fehlt kurzfristig erkrankt. Wieder dabei ist erstmals seit Mitte Februar Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi. Auch Mittelstürmer Sébastien Haller, der in Leipzig ausgefallen war, spielt.

Bei Union nimmt Trainer Urs Fischer im Vergleich zur 0:2-Niederlage im Pokal bei Eintracht Frankfurt vier Änderungen vor. Stammtorwart Frederik Rönnow kehrt ins Tor zurück. Zudem stehen Paul Jaeckel, Niko Gießelmann und Morten Thorsby neu in der Anfangsformation.

Quelle: dpa