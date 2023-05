Um den Druck vor dem Meisterschafts-Finale auf die Borussen zu erhöhen hat Bayern-Star Thomas Müller im Vorfeld die Psycho-Spielchen mit einem Video an den Höhepunkt getrieben.

Ein ganzes Land hat dem Showdown in der deutschen Bundesliga entgegen gefiebert. Am Ende haben sich die Bayern in einem irren Drama-Finish durchgesetzt und sich zum deutschen Meister gekrönt.

Psychospielchen vor Finale

Vor dem Spiel war die Ausgangslage klar: Dortmund musste gegen Mainz patzen, Bayern in Köln gewinnen. Nur dann sind die Münchner Meister und genau das ist am Ende auch passiert.

Im Vorfeld der Meisterschaftsentscheidung erhöhte Bayern-Star Thomas Müller noch den Druck auf die Borussen. Er postete vor dem Showdown ein Video auf Instagram und sprach die Erwartungen in Dortmund an: "Wenn die ganze Dortmunder Süd den Sieg will. Dem musst du als Spieler erst einmal standhalten."

War der Druck zu groß? Genau darüber spricht Müller in seinem Video: "Wenn sogar ein Jürgen Klopp sagt, er sei nervös, dann wäre es das Normalste der Welt, wenn auch die Spieler nervös sind. Darin liegt auch meine Hoffnung."

Ihm ist klar, dass die Münchner ihr Spiel gewinnen müssen, stellt aber klar: "Der Rest liegt in der Hand des Fußball-Gottes, würde ich mal sagen. Oder natürlich auch daran, wie gut der BVB mit dem Druck umgeht." Offenbar hat das gewirkt. Bayern hat die Schale und Dortmund wurde Zweiter.