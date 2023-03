Franz Beckenbauer kaum wiederzuerkennen: Wer ist der Mann in der Mitte?

'Der Kaiser' - so wird Franz Beckenbauer liebevoll von seinen Fans genannt. Seit einiger Zeit ist der 77-Jährige im Ruhestand, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein neues Bild, welches von Andreas Brehme auf Instagram geteilt wurde, sorgt für reichlich Verwunderung.

Seit geraumer Zeit ist es ruhig um Beckenbauer geworden, gesundheitliche Probleme drängten "den Kaiser" in den Ruhestand. Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er erlitt einen Augeninfarkt, erblindete auf diesem und soll Schwierigkeiten mit dem Herzen haben.

Umso erfreulicher ist der neue Schnappschuss des ehemaligen Fußball-Stars, auf dem dieser kaum wiederzuerkennen ist. Andreas Brehme teilte auf seinem Instagram-Kanal ein Bild von sich, Eckart Witzigmann und Beckenbauer. Doch dieser sieht um einige Kilos leichter aus. Kantiges Gesicht, Polo-Hemd mit Sakko darüber. Er sieht frisch und gesund aus. Einige Fans haben mit der optischen Verwandlung des Kaisers auch zu kämpfen - erkennen ihn kaum wieder.

© Getty Images / oe24 ×

Zum Vergleich: So sah der Kaiser noch 2020 aus.

© Getty Images / oe24 ×

Einige Nutzer glaubten auf dem Bild Fernsehmoderator Reinhold Beckmann zu sehen.

„Ist das der Franz in der Mitte?", fragt ein Nutzer verdutzt in der Kommentarspalte. „Wer ist der in der Mitte?", will sich ein anderer erkundigen. Andere glauben bei dem Herrn in der Mitte handle es sich um Reinhold Beckmann. Eines steht aber fest, der Tenor in den Kommentaren ist eindeutig. „Es ist schön, den Franz einmal wieder zu sehen!"