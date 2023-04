Horror-Crash: Italien-Star Immobile kollidiert mit Tram - Töchter im Auto

Immobile saß am Steuer seines Wagens, als es am Sonntagmorgen zu dem Unfall kam, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur in Rom sagte. Der 33-Jährige sei mit seinen Töchtern unterwegs gewesen. Die größere sei für Kontrollen in dasselbe Krankenhaus gekommen wie ihr Vater, die jüngste Tochter in ein Kinderkrankenhaus, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Italy forward Ciro Immobile is live by a miracle after a shocking crash with a tram that, according to the player, didn’t respect traffic light.



Immobile and his kids are in good conditions and have all been transported to hospital pic.twitter.com/RxIUhExRgO