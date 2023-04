Man City nach Sieg bei Fulham Tabellenführer

Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der Premier League die Tabellenführung übernommen.

Das Team von Trainer Pep Guardiola erarbeitete sich am Sonntag mit etwas Mühe ein 2:1 (2:1) beim starken FC Fulham und zog damit am bisherigen Spitzenreiter FC Arsenal vorbei. Man City liegt jetzt einen Punkt vor Arsenal, hat aber im Gegensatz zum neuen Tabellenzweiten noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

© Kin Cheung/AP/dpa Erling Haaland (l) von Manchester City schießt das erste Tor des Spiels vom Elfmeterpunkt. ×

Stürmerstar Erling Haaland (3. Minute) per Foulelfmeter und Julián Álvarez (36.) mit einem Traumtor aus 20 Metern bescherten dem Titelverteidiger im Stadion Craven Cottage in London den Auswärtssieg. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Aufsteiger Fulham, der den Klassenerhalt als Tabellenzehnter sicher hat, erzielte Carlos Vinícius (15.).

Für den früheren Dortmunder Haaland, der in seiner ersten Saison in England schon mehrere Rekorde aufgestellt hat, war es wettbewerbsübergreifend der 50. Saisontreffer. Damit hat der Norweger 21 Tore mehr auf dem Konto als jeder andere Premier-League-Profi in dieser Spielzeit. Da Man City im Pokalfinale und im Halbfinale der Champions League steht und noch sechs Liga-Spiele vor sich hat, dürften weitere Haaland-Tore folgen.

Quelle: dpa