Milan bangt vor Königsklassen-Halbfinale um wichtigsten Angreifer

Der AC Mailand bangt vor dem Champions-League-Halbfinale um den Einsatz seines gefährlichsten Stürmers.

Mailand. Rafael Leão zog sich am Samstag beim 2:0-Erfolg in der Liga gegen Lazio Rom eine Oberschenkelverletzung zu, wie der Fußballverein aus Norditalien am Sonntag mitteilte. Beim 23-Jährigen wurde demnach eine Dehnung des langen Adduktorenmuskels im rechten Bein diagnostiziert. Die Milan-Ärzte wollen den Zustand des Flügelspielers kontinuierlich überprüfen, wie es laut Medienberichten hieß.

Eine rechtzeitige Genesung von Leão für das Hinspiel des CL-Halbfinales am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den Lokalrivalen Inter Mailand ist offen. Sechs Tage später steht das entscheidende Rückspiel im Kampf um den Einzug ins Finale der europäischen Königsklasse auf dem Programm.

Der Portugiese hatte sich die Verletzung gegen Lazio schon nach wenigen Minuten bei einem Sprint in den gegnerischen Strafraum zugezogen. Er wurde ausgewechselt und saß danach mit einem Eisbeutel am Oberschenkel auf der Bank. Am Sonntag schrieb Leão bei Instagram, dass er «bald wieder» zurück sei - weitere Details nannte er nicht.

Mit seinen Sturmläufen auf der linken Seite ist der pfeilschnelle Leão seit der vorigen Saison Milans gefährlichste Offensivwaffe - im Champions-League-Viertelfinale gegen Napoli etwa legte er sowohl das Tor im Hinspiel (1:0) als auch jenes im Rückspiel (1:1) auf. Vor allem der Treffer im zweiten Duell mit einem Sololauf über fast das ganze Spielfeld war famos.

Quelle: dpa