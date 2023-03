Paukenschlag! Bayern feuert Nagelsmann

Das ist ein Hammer: Die Bayern trennen sich von Trainer Nagelsmann.

München. Nach dem 1:2 am Sonntag in Leverkusen hatte Sport-Vorstand Hasan Salihamidžić knallhart abgerechnet: "Das ist nicht das, was Bayern bedeutet. So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen – das habe ich so selten erlebt."

Heute Abend dann der Knaller: Die Bayern feuern laut "Bild"-Zeitung überraschend den jüngsten Meister-Trainer Julian Nagelsmann. Er hatte den FC Bayern erst am 1. Juli 2021 übernommen. Favorit auf die Nachfolge ist jetzt Thomas Tuchel, der in München wohnt. Tuchel hatte mit Chelsea 2021 die Champions League gewonnen und ist am Markt.