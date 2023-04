Prügel-Attacke hat Folgen: Bayern suspendiert Mané

Den FC Bayern beschäftigen nach dem 0:3 bei Manchester City nicht nur sportliche Fragen. Jetzt greifen die Verantwortlichen offenbar durch.

Berichte über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern noch in der Kabine sorgen für Wirbel abseits des Platzes, beteiligt sollen Sadio Mané und der deutsche Nationalspieler Leroy Sané gewesen sein. Übereinstimmenden Berichten zufolge berieten sich die Bayern-Verantwortlichen am Mittwochabend, laut Sport1 sollen Vorstandschef Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bei den Gesprächen beteiligt gewesen sein. Die Münchner waren am Mittwoch aus Manchester zurückgekehrt.

Bereits im Spiel gegen Manchester City gerieten die beiden verbal aneinander.

Jetzt berichtet die "Bild"-Zeitung, dass der 31-jährige Senegalese suspendiert wurde. Details zum Strafmaß blieben zunächst unbekannt. Eine Stellungnahme der Münchner lag bis Donnerstagnachmittag nicht vor.

Laut mehrerer Medienberichte mussten die beiden Offensivspieler am Donnerstagmorgen zum Rapport bei den Vereinsbossen. Im Training zeigten sich Mané und Sané gelöst und wärmten sich in derselben Trainingsgruppe auf.

