Rudelbildung nach Abpfiff: Kimmich und Gregoritsch geraten aneinander

Emotional wurde es nach Spielende, als Joshua Kimmich provokant vor dem SC-Anhang über den Sieg jubelte. Damit löste der Nationalspieler eine Rudelbildung aus, bei der die Schiedsrichter Mühe hatten, zu schlichten.

Kimmich wurde in die Kabine "begleitet".

who is this random man and why is he pushing kimmich stop piping up ???????? pic.twitter.com/gPWrdbpS0J