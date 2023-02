Sensations-Wechsel bei Neymar bahnt sich an

Wechsel-Gerüchte rundum Superstar Neymar gibt es immer, doch diesmal scheint es ernst zu sein. Die Klubverantwortlichen sollen sich nach dem Champions-League-Spiel gegen die Bayern bereits getroffen haben.

Demnach haben sich PSG-Boss Nasser al-Khelaifi und Chelsea-Besitzer Todd Boehly nach der 1:0 Niederlage gegen die Bayern getroffen. Der milliardenschwere Boehly soll dabei auch sein Interesse für den brasilianischen Zauberkünstler geäußert haben.

Wohl eine Erleichterung für die Pariser, immerhin gibt es bereits seit Monaten Berichte in Frankreich, wonach PSG den 31-jährigen Neymar loswerden will. Das Gehalt des Brasilianers sei ihnen zu hoch, entweder können sie es nicht zahlen oder wollen nicht. Stolze 36,72 Millionen Euro pro Jahr fielen den Franzosen von der Gehaltliste. Gehalt, dass der FC Chelsea vermutlich leicht auszahlen könnte. Allein in diesem Transferfenster gab der englische Premier-League-Club über 300 Millionen Euro für neue Spieler aus.

Da PSG ein Interesse an einem Neymar-Abgang hegt, dürfte die Ablösesumme "niedrig" ausfallen. 2017 wechselt der Profi-Fußballer noch für 222 Millionen vom FC Barcelona zu den Parisern, diesmal dürfte sich die Summe um einiges geringer ausfallen. Rund 60 Millionen Euro soll Chelsea für den Superstar hinlegen.