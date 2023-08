Bayerns neuer Stürmerstar Harry Kane wird sehr wahrscheinlich schon beim Duell um den Supercup zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München und RB Leipzig dabei sein.

"Ich werde aller Voraussicht nach gleich beim Supercup dabei sein und hoffentlich auch zum Einsatz kommen können", kündigte der 30 Jahre alte Engländer am Samstag in einem Vereinsvideo an. "Ich werde einfach versuchen, mich schnellstmöglich gut einzufinden."