SSC Neapel verpasst durch Heim-Remis vorzeitigen Meistertitel

Der SSC Neapel hat den vorzeitigen Titelgewinn in der Serie A überraschend verpasst.

Die Süditaliener kamen am Sonntag daheim gegen US Salernitana nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und vermasselten sich damit selbst die fest eingeplante große Meisterparty. Nachdem Verfolger Lazio Rom zuvor mit 1:3 bei Inter Mailand verloren hatte, hätte Napoli gegen Salernitana gewinnen müssen. Weil die Gastgeber im Stadio Diego Armando Maradona aber kurz vor Schluss den Ausgleich kassierten, muss die Fußball-Sause am Fuße des Vesuv verschoben werden.

© Gregorio Borgia/AP/dpa Fans des SSC Neapel jubeln auf der Straße, nachdem ihre Mannschaft den Treffer zum 1:0 erzielt hat. Die Meisterschaft konnten sie nach Schlusspfiff jedoch (noch) nicht bejubeln. ×

Am Triumph in der Meisterschaft gibt es dennoch keine Zweifel: Sechs Spieltage vor Schluss hat Neapel 18 Punkte Vorsprung auf Lazio und 20 auf Juventus Turin, das am Sonntagabend in Bologna antritt.

Quelle: dpa