Toni Kroos hat seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Das teilten die Königlichen am Mittwoch mit. Der Fußball-Weltmeister von 2014 geht damit in seine zehnte Saison bei Real in der spanischen La Liga. In bisher 417 Spielen gewann der 33 Jahre alte Mittelfeldstratege mit Real 20 Titel, darunter allein viermal die Champions League. Er ist damit nach Titeln der mit Abstand erfolgreichste deutsche Fußball-Profi.