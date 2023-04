Überraschung im Barcelona-Kader: 15-Jähriger erstmals bei den Profis einberufen

Trainer Xavi hat erstmals den erst 15 Jahre jungen Lamine Yamal in den Profi-Kader des FC Barcelona berufen.

"Er ist anders. Er kann hier im Verein eine Ära prägen. Er hat großartig trainiert und kann uns auch mit 15 Jahren schon helfen", sagte Xavi vor dem Spitzenspiel in Spanien gegen Atlético Madrid. Sein Team kann erstmals wieder auf die seit längerem verletzten Pedri und Frenkie de Jong setzen. Die beiden Mittelfeldspieler waren wegen Muskelverletzungen wochenlang ausgefallen.

Die Überraschung war aber die Nominierung von Yamal für das Spiel an diesem Sonntag im Camp Nou (16.15 Uhr) in Barcelona. Sollte der Rechtsaußen zum Einsatz kommen, würde er der "jüngste jemals in der Vereinsgeschichte für ein Liga-Spiel nominierte Spieler" sein, sagte ein Sprecher des Clubs auf Anfrage.

Der FC Barcelona hofft bei dem Spiel, seine Führung von elf Punkten vor Erzrivalen Real Madrid auszubauen, Atlético (60 Punkte) will Real (62) vom zweiten Tabellenplatz verdrängen

Quelle: dpa