Nach der blamablen 1:4-Pleite gegen Japan steht DFB-Bundestrainer Hansi Flick (58) erneut unter Druck. Über seine Nachfolge wird bereits spekuliert.

Hansi Flick verschwand erstmal in die Kabine, seine erneut von WM-Schreck Japan vorgeführten Spieler standen ratlos unter den Pfiffen der Fans auf dem Rasen. Nach einem 1:4 (1:2)-Desaster statt einem Neustart mit Vorfreude auf die EM im kommenden Jahr wird es für den 58 Jahre alten Bundestrainer richtig eng.

Mit drei Niederlagen nacheinander und nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen ist die Bilanz verheerend für den EM-Ausrichter. Die Zuschauer quittierten den Auftritt neun Monate vor dem Heim-Turnier immer wieder mit lauten Pfiffen.

Der seit gut zwei Jahren amtierende Bundestrainer Hansi Flick gerät durch den nächsten Rückschlag noch stärker unter Druck. Über seine Nachfolge wurde bereits im Vorfeld spekuliert – die Debatte, um einen neuen Bundestrainer dürfte nun erneut an Fahrt aufnehmen. Neben Julian Nagelsmann taucht auch Oliver Glasner als möglicher Kandidat auf.

Wird Glasner neuer Deutschland-Teamchef?

Der anhaltende Negativlauf der Deutschen wirft natürlich auch Fragen zur Trainerposition auf. Im Hintergrund brodelt die Gerüchteküche. Laut "Sport Bild" könnte ausgerechnet der ehemalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (36) Flick beim DFB ablösen. Diese Situation ist nicht neu, da Nagelsmann bereits bei den Bayern direkt auf Flick folgte.

Und noch ein Name macht die Runde: Oliver Glasner (49). Der Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt gönnt sich aktuell eine Auszeit, wird immer wieder mit großen Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt war es Olympique Lyon in Frankreich, später dann die deutsche Nationalmannschaft.