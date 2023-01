Der brasilianische Fußballheld Pelé (82) wurde am Montag im Stadion des FC Santos verabschiedet. Er kämpft lange Zeit gegen eine Krebserkrankung, verlor diesen aber schließlich. Auch der umstrittene FIFA-Präsident Gianni Infantino wollte persönlich abschied nehmen und begab sich zum Stadion.

@fifantino The Legend is dead. God wanted a new angel by his side. Shame on Gianni Infantino. #Pele #FIFA #Brazil #Infantino #Pelefuneral pic.twitter.com/bBDU5BwEr0