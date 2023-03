Es ist ein bitterer Abend für RB Leipzig. Im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City werden den roten Bullen die Grenzen aufgezogen. Speziell der Ex-Borusse Erling Haaland sorgt für Verzweiflung aus deutscher Sicht.

Aktuell läuft es für die Bullen alles andere nach Plan. Die Rose-Elf blamiert sich in Manchester bis auf die Knochen. Dafür verantwortlich ist hauptsächlich der 22-jährige "Torweger" Erling Haaland. Der Ex-Borusse schießt die Sachsen im Alleingang ab. Nach nicht einmal 60 Minuten steht es 0:7 aus Sicht der Leipziger - fünf Tore davon gehen auf das Konto des Torjägers aus dem hohen Norden. Den sechsten Treffer steuert der 66-fache DFB-Nationalspieler Ilkay Gündogan bei. Gesamtscore aus den beiden Spielen: 1:8!

Haaland stellt dabei einen neuen Rekord auf. Er ist in der Königsklasse derjenige Spieler, der für insgesamt 30 Champions League Tore die wenigsten Spiele benötigt hat: Und zwar 25! Der bisherige Rekordhalter Ruud van Nistelrooy benötigte 34 Partien für diese Zahl. Zudem ist Haaland auch der jüngste Spieler, der je 30 Tore in der Königsklasse erzielen konnte. Mit 22 Jahren und 236 Tagen löst er PSG-Star Kylian Mbappé ab, welcher 22 Jahre und 352 Tage bei seinem 30. Treffer war.

Derzeit hält der Manchester City-Star bei 33 Treffern in der UEFA Champions League. Für Salzburg trifft Haaland acht Mal in sechs Spielen, für Dortmund verzeichnet der torgierige Wikinger in 13 Partien 15 Treffer. Im Spiel gegen Leipzig jubelt Haaland über das zehnten CL-Tor für die Skyblues.

Schwachen Trost gibt es ab der 63. Minute bei den Leipzigern: Da ist der Arbeitstag für Haaland nämlich beendet. Für ihn wirbelt der argentinische Weltmeister Julian Alvarez auf dem Platz herum.

