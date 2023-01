Steakhouse-König kämpft um die nach Dänemark verschleppten Kinder

Eugen Block hat alles erreicht in seinem Leben: Eine Restaurantkette geschaffen (BLOCK-HOUSE), Millionen verdient und eine liebende Familie. Trotzdem hat er aktuell nur einen Wunsch: Er möchte seine Enkel wieder in die Arme schließen können.

Kurz nach dem 26. August 2021 überließ Eugen Blocks Tochter Christina ihrem Ex Stephan Hensel die gemeinsamen Kinder für ein bisschen "Papa-Zeit" in Dänemark, wo dieser lebt.

Wir wollen doch nur unsere Enkel sehen

Seitdem sind zwei der Enkel des Block-House-Gründers Eugen Block nicht von dem Umgangswochenende bei ihrem Vater in Dänemark zurückgekehrt. Dieser teilte der Mutter Christina mit, dass die Kinder Klara, Theodor und auch ein drittes Kind, Johanna, nicht zurück kommen und bei ihm bleiben werden.

Urteil vor dem Oberlandesgericht Hamburg

Christina Block, welche seit Juli 2012 lmit TV-Moderator Gerhard Delling liiert ist, zog vor das Oberlandesgericht Hamburg. Dieses urteilte im Oktober 2021, dass der Vater „die Kinder an die Mutter herauszugeben“ hat. Doch die Dänen vollstrecken das Urteil nicht.

Nun sind Eugen Block und seine Frau Christa selbst nach Dänemark gefahren, um die Kinder seiner Tochter Christina endlich wiederzusehen.

© dpa ×

Doch der Vater der Kinder, Stephan Hensel, hat die Großeltern nicht zu den Kindern gelassen und sie seines Grundstückes verwiesen, erzählte Block nun der "Bild"-Zeitung. An seinem Auto hat der Hamburger Unternehmer ein Plakat angebracht, auf welchem folgende Botschaft an die Enkel stand: "Wir vermissen euch! Wir lieben euch! Wir denken an euch! Wir warten auf euch! Unsere Türen sind immer auf! Oma & Opa".

Eugen Block wollte nur seine Enkel besuchen, erzählte der verzweifelte Großvater. Doch der Kindsvater schlug ihm die Tür vor der Nase zu: „Verlasst sofort das Grundstück! Haut ab!“ Angeblich behauptet Hensel sogar, dass seine Ex Christina die Kinder geschlagen hat.

Doch das Jugendamt in Hamburg wirft dem Vater akute Kindeswohlgefährdung sowie bewusste Entfremdung vor. Aus diesem Grund klagt die Mutter Christina nun auch noch vor einem dänischen Gericht.