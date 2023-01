Mehr als eine Million Gläubige bei Papst-Messe in Kinshasa

Einen Tag nach seiner Ankunft in der Demokratischen Republik Kongo feiert Papst Franziskus an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) eine öffentliche Messe, zu der mehr als eine Million Gläubige erwartet werden.

Der Gottesdienst mit dem Pontifex findet auf dem Gelände eines Militärflughafens statt - es dürfte einer der Höhepunkte von Franziskus' Pilgerreise nach Zentral- und Ostafrika werden. Bereits nach der Landung am Dienstag in der Hauptstadt Kinshasa hatten Hunderttausende Menschen dem Papst am Straßenrand zugejubelt, als er im Konvoi vom Flughafen in die Innenstadt gefahren war.

Nach der Messe am Morgen trifft sich Franziskus am Nachmittag (16.30 Uhr) mit Gewaltopfern, die aus dem Osten des Landes nach Kinshasa gebracht wurden. In der dortigen Grenzregion zu Ruanda eskalierte jüngst die Gewalt, Rebellen verüben immer wieder Anschläge. Danach trifft sich der Pontifex mit Vertretern von Hilfsorganisation.

Quelle: dpa