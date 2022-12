Nächste Woche soll Boris Becker (55) aus dem Gefängnis entlassen werden. Mit einem Privat-Jet soll es zurück nach Hause gehen und da wartet offenbar gleich das große Geld auf ihn.

Aufgrund der überfüllten Gefängnisse wurde Boris Becker für ein Schnellverfahren zugelassen. Dadurch muss er nur knapp acht Monate von den ursprünglich angedachten zweieinhalb Jahren absitzen. Angeblich soll es dann mit dem Privat-Jet zurück nach Deutschland gehen, wie "The Telegraph" berichtete.

Demnach soll auch gleich ein Münchener TV-Sender bei ihm vorstellig geworden sein, um sich ein exklusives Interview mit ihm nach der Haft zu sichern. Außerdem sollen Pläne für ein Buch von der Tennis-Legende existieren. Wie die "Bild"-Zeitung aus dem näheren Umfeld von Becker erfahren hat, sollen hinter den Kulissen zwar Verhandlungen über ein solches Interview bestehen, aber es sei noch nichts fixiert worden. Der Privat-Jet soll ebenfalls von dem TV-Sender bezahlt werden.

Geld darf er nicht behalten

In Deutschland dürfte Boris Becker dann bei Freunden unterkommen. Das Geld, was er jetzt nach dem Knast erwirtschaftet, darf er aber zu einem Großteil nicht behalten, da er noch insolvent ist. Fachanwalt Hans Georg Fritsche erzählt gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Das Amtsgericht Heidelberg hatte angeordnet, dass das Insolvenzverfahren auch für Deutschland gilt." Somit fallen alle seine Einkünfte in die Insolvenzmasse.