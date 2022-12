Die potentiell hochexplosive Netflix-Doku von Harry und Meghan ist da. Hier finden Sie die ersten Inhalte.

Insgesamt wurden heute drei Episoden veröffentlicht - am 15. Dezember folgen dann die restlichen drei Folgen. Die allererste Episode öffnet mit einem Handyvideo von Prince Harry, wie er in die Kamera spricht. Das Video entstand kurz nach der royalen Verlobung von ihm und Meghan.

Anschließend werden einige Zeitungsartikel eingeblendet, welche den Knalleffekt nach dem Austreten des Ehepaares aus der Königsfamilie behandeln. Dann kommt auch Meghan zu Wort: "Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll." Die Kamera springt zurück auf Harry: "Mein Job ist es, meine Familie zu beschützen." Er sei sehr besorgt um die Sicherheit seiner Familie.

Tränen fließen schon in der ersten Folge

Schon in der ersten Folge der Netflix-Doku fließen die Tränen. Meghan, in legerer Kleidung, erzählt: "Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.", und bricht in Tränen aus. Es werden auch Bilder aus der Vergangenheit gezeigt - Prinz Harry mit Prinzessin Diana, aber auch die junge Meghan mit ihrer Mutter. Zuvor ungesehen Fotos werden nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.