Am Donnerstag wird der emeritierte Papst Benedikt XVI., der mit 95 Jahren an Silvester verstorben ist, beigesetzt. Hier erfahren Sie den genauen Ablauf der Beerdigung.

Papst Benedikt XVI. war von 2005 bis 2013 das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Für den Tod eines Papstes gibt es ein genaues Protokoll, was wie zu tun ist. Allerdings trat Benedikt, der mit echten Namen Joseph Aloisius Ratzinger hieß, vor seinem Tod dieses Jahr bereits zurück. Etwas, das es so seit 700 Jahren nicht mehr gab. Daher gab es auch einige Spekulationen, wie genau die Beerdigung aussehen wird. Mittlerweile ist aber bekannt, es soll eine Beisetzung werden, wie sie ein amtierende Papst bekäme.

Direkt nach dem Tod von Benedikt wurde Papst Franziskus darüber informiert, welcher sich umgehend auf dem Weg zu ihm machte und ein Gebet am leblosen Körper abhielt. Anschließend wurde der Leichnam des früheren Pontifex vom Kloster zum Petersdom gefahren, wie die "Augsburger Allgemeine" berichtet. Seit Montag ist der emeritierte Papst dort aufgebahrt.

60.000 Gäste erwartet

Zur Trauerfeier am Donnerstag werden rund 60.000 Personen erwartet. Der Gottesdienst beginnt um 09:30 und wird von Papst Franziskus abgehalten. Wie Vatikan-Sprecher Matteo Bruni erläutert, bestand Ratzinger auf eine schlichte Trauerfeier. Diesem Wunsch wollen sie auch nachkommen. Im Gegensatz zu einer 'normalen' Papst Beerdigung wird bei Benedikt auf Gebete verzichtet, welche in der Zeremonie für eine Konklave zur Wahl des neues Papstes gedacht sind. Logisch, immerhin wird es keine neue Wahl geben, da der jetzige Papst noch lebt.

Die Messe wird zwar von Papst Franziskus gehalten, jedoch werde die Trauerfeier am Altar Kardinal Giovanni Battista Re übernehmen, da der 86-jährige Pontifex unter Knieschmerzen leide. Die Predigt hält er dennoch. Anschließend, nach dem Gottesdienst, wird der Sarg in den Petersdom getragen. Er wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit in eine Zinkkiste gelegt, welche dann in der Krypta des Petersdoms beigesetzt wird. Auf Wunsch von Ratzinger wird er dort beerdigt, wo einst Johannes Paul II. seine letzte Ruhe fand. Jedoch wurde er nach seiner Seligsprechung 2011 in ein anderes Grab verlegt.