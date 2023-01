Deutsches Supermodel Tatjana Patitz (56) ist tot

Tatjana Patitz, deutsches Supermodel, ist mit gerade einmal 56 Jahren verstorben, wie die amerikanische "Vogue" berichtet.

Sie kam am 25. März 1966 in Hamburg zur Welt, wuchs jedoch in Schweden auf. Im Alter von 17 Jahren wurde sie von Starfotograf Peter Lindbergh entdeckt und feierte ihren Durchbruch mit einer großen Levi-Kampagne.

© Getty Images ×

Patitz im April bei einem Werbeevent.

Sie wurde in den 80er und 90er Jahren zu einem der bekanntesten Gesichter der Modelbranche und versuchte sich später auch als Schauspielerin. Patitz war unter anderem mit den Schauspielern Richard Gere, Johnny Depp, Joshy Peters und Pierce Brosnan liiert. Für kurze Zeit hatte sie auch eine Romanze mit dem Popsänger Seal. 2003 heiratete sie Jason Johnson, einen amerikanischen Geschäftsmann, mit dem sie einen Sohn gemeinsamen Sohn hatte. 2009 trennte sie sich von ihrem Mann und erzog den Sohn alleine in Santa Barbara.