Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen

Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen.

Tragodie in in einem Pflegeheim für psychisch Kranke in Reutlingen! Ein Feuer brach aus und kostete am Dienstag drei Patienten das Leben. Es gebe zudem zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher.

Die Einsatzkräfte sind seit 19.45 Uhr im Großeinsatz. Der Feuerwehreinsatz laufe noch, der Brand sei aber gelöscht. Das Feuer sei im Gebäude ausgebrochen. Die Brandursache werde aber noch ermittelt. "Da stehen wir noch am Anfang", sagte der Sprecher.

Polizeisprecherin Andrea Kopp sagte gegenüber "Bild": „Es ist ein sehr tragisches Unglück. In dem vom Brand betroffenen Haus befinden sich mehrere Apartments, in denen die Bewohner in Wohngruppen zusammenleben.“

In dem Heim sollen laut Polizei etwa 30 Personen gelebt haben.