Der Smoothie-Hersteller "True Fruits" sorgt mit horrenden Preisen für eine limitierte Sonderedition bei Kunden für Entsetzen.

Bereits letztes Jahr brachte das deutsche Unternehmen anlässlich seines 15-jährigen Bestehens eine Sonderausgabe heraus. Die Magnum Edition No. 2 "All I ever wanted is everything" sei streng limitiert und handsigniert, verkündete True Fruits auf Instagram. Bei den Fans kam die Kampagne alles andere als gut an, kostete die 3-Liter-Flasche ganze 150 (!) Euro. "150€. Langsam habt ihr echt einen an der Waffel", schrieb eine Frau auf Instagram.

50 Euro für 3-Liter-Flasche

Seit zwei Wochen sind neue Ausgaben einer limitieren Magnum-Sonderedition von "True Fruits" im Umlauf. Die Flaschen sind nur in ausgewählten Edeka-Filialen in Deutschland zu finden. "Wir wollen keine große Sache draus machen, aber mit ein bisschen Glück findet ihr ab sofort unsere neue Magnum Pulle im Handel", schreibt das Unternehmen auf Instagram. Kostenpunkt: 49 Euro. In Österreich sind Produkte von "True Fruits"-bei Filialen von Spar und Billa erhältlich.