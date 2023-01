Bald ist es soweit und Jeff Bezos, Amazon-Gründer und Multi-Milliardär, erhält seine lang ersehnte Mega-Segelyacht "Koru" inklusive Begleit-Boot.

127 Meter lang ist das Luxus-Boot und doch scheint der Platz nicht zu reichen. Denn aufgrund der gigantischen Masten, ist nicht genügend Raum für einen Helikopter-Landeplatz, wie die "Bild" berichtet. Daher musste noch ein zweites Schiff gebaut werden - ein Begleit-Boot. Kostenpunkt allein dafür: knapp 75 Millionen Dollar (71 Millionen Euro).

© YouTube / Dutch Yachting ×

Der offizielle Begriffe für die "Wingman", so wie das Begleit-Boot heißt, ist "Schattenschiff". Diese sind ständig im "Schatten" eines größeren Schiffes und übernehmen wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel Landungen. Was außer dem Hubschrauber-Stellplatz noch an Bord der "Wingman" sein wird, ist natürlich streng geheim. Laut der "Bild" befinden sich auf solchen Schiffen jedoch oft auch "Parkplätze" für Jetskis, weitere kleinere Beiboote oder auch U-Boote.

Unfassbare Gesamtkosten für die Boote

Die riesige Segelyacht kostete noch einmal ein kleines Vermögen. Stolze 431 Millionen Euro musste Bezos dafür hinlegen. Gemeinsam mit dem Begleit-Schiff wurde er also mehr als eine halbe Milliarde Euro los. Details zur Ausstattung gibt es derzeit noch keine, jedoch gab es schon einiges an Ärger aufgrund der "Koru".

Denn: Die historische Koningshaven-Brücke in Rotterdam, in der Nähe befindet sich die Yacht derzeit, sollte, damit das Luxus-Segelboot erstmals ins Meer stechen kann, kurzzeitig abgerissen werden. Nach einiger Empörung der Öffentlichkeit ruderte der Bürgermeister der Stadt zurück. Aktuell sei noch kein Antrag auf einen Abbau gestellt worden und es müsse Garantien geben, damit das denkmalgeschützte Objekt nicht beschädigt werden, wie die "Bild" schreibt. "Koru" und "Wingman" sollen noch 2023 an ihren Besitzer gehen.