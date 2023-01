Prinz Harry gesteht, es sei ein Fehler gewesen, sich vor den ersten Dates mit Meghan, ihre Sex-Szenen aus der Serie "Suits" angesehen zu haben.

In seiner Biografie "Spare" (dt. Reserve) spart Harry nicht mit schlüpfrigen Details und Anekdoten. Er erzählt von seinem ersten Mal, packt über Prinzen-Penisse aus und nun verrät er auch noch pikante Details aus der Anfangszeit mit Meghan.

Wie die britische "DailyMail" berichtet, schreibt Harry in seine Memoiren, er habe in der Kennenlernphase mit Meghan damit begonnen, sie im Internet auszuforschen. Dabei stieß er natürlich auch unweigerlich auf die Sex-Szenen der ehemaligen Schauspielerin aus der Serie "Suits". Dort spielte Meghan eine Anwaltsgehilfin, die in einer innigen Beziehung stand. Das Serien-Pärchen trieb es dabei öfters an ungewöhnlichen Orten, wie dem Büro, einer Aktenkammer oder einfach im Bett.

Im Nachhinein bekennt Harry, sei es ein Fehler gewesen, diese Szenen anzusehen. "Ich wurde Zeuge, wie sie es mit einem Kollegen in irgend einem Büro trieb", so der Prinz.