Lauterbach verkündet Ende der Maskenpflicht

Es hatte sich bereits seit Tagen angekündigt: Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird heute um 11 Uhr ein Statement abgeben. Der SPD-Politiker wird aller Voraussicht nach das Ende der bundesweiten Maskenregelung verkünden.

Berlin. In den letzten Tagen ist der Druck auf den Gesundheitsminister zu groß geworden. Immer mehr Länder kippen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und Koalitionspartner FDP drängt vehement auf eine Ende der Verordnung im Fernverkehr. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach sich am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger" dafür aus, die Maskenpflicht im Fernverkehr "so schnell wie möglich" zu beenden. "Das ist auch eine Belastung für das Personal, das zu kontrollieren", sagte er. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn und Interessenverbands Allianz pro Schiene schlossen sich den Forderungen an.

Drosten: Masken nicht mehr effizient

Gestern ließ auch Top-Virologe Christian Drosten aufhorchen. Er erklärte die Masken nicht mehr für effizient. Im Podcast "Coronavirus Update" des NDR erklärte er: „Die Maske wird so effizient nicht mehr sein“. Da sie nur bei wenigen Anlässen getragen wird, spiele sie bei der Kontrolle der Übertragungen des Coronavirus kaum noch eine Rolle.

"Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen", sagte Lauterbach dem "Stern" am Mittwoch. "Aber ich will mich da nicht auf ein Datum festlegen." Schon drei Tage später scheint der Zeitpunkt jetzt gekommen zu sein.

Für den Fernverkehr, also ICEs, ICs, ECs und Fernbusse wie Flixbus ist der Bund zuständig. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz sind hier noch bis zum 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben.