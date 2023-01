Beim Spiel Liverpool gegen Wolverhampton unterlief Torhüter Alisson ein folgenschwerer Patzer.

Es ist wohl die Szene des Spiels. Liverpool Torwart Alisson hat den Ball, will ihn abspielen, doch er passt genau in die Füße des Gegners. Goncalo Guedes muss den Ball nur noch flach ins Tor schieben. Ein Hechtsprung von Alisson kann dagegen auch nichts mehr anrichten.

Nach diesem Tor liegen die Reds früh in Rückstand, können aber am Ende noch ein 2:2 gegen Wolverhampton erkämpfen. Da es allerdings der FA Cup ist, muss Liverpool ins Wiederholungsspiel. Am 17. Januar müssen die Reds erneut gegen die Wolves ran, diesmal auswärts.